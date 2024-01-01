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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توسيع نطاق العمليات التجارية باستخدام Python + AI. تجاوز أتمتة المهام الأساسية لترويض العمليات بأكملها، بشفافية كاملة. احصل على كل قوة التعليمات البرمجية - بدون أي تكاليف إضافية.

الموقع الإلكتروني: abstra.io

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