بدائل - absence.io
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة ويعمل به أكثر من 200000 عميل حول العالم. يساعدك على تخطيط مشاريعك وتنفيذها بإتقان. باستخدام المشاريع، يمكنك تعيين المهام بسهولة، والتواصل بشكل فعال مع كل من فريقك وعملائك، والاطلاع على جميع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير مفصلة عن تقدم الع...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
Clockify
clockify.me
أداة تعقب وقت الفراغ الأكثر شيوعًا للفرق، تساعد Clockify الشركات من جميع الأحجام والوكالات الرقمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية على تتبع الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة عبر المشاريع. تتيح المنصة للمديرين تحديد المدة الزمنية لكل مشروع، وتتبع معدلات الموظفين بالساعة، وعرض الأنشطة ...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (Toggl سابقًا) هو تطبيق لتتبع الوقت تديره شركة Toggl OÜ، ومقرها في تالين، إستونيا، والتي تقدم خدمات تتبع الوقت وإعداد التقارير عبر الإنترنت من خلال موقعها على الويب إلى جانب تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب. يقوم Toggl Track بتتبع الكتل الزمنية التي تم تصنيفها اختياريًا بمهمة ومشروع ...
Jibble
jibble.io
إدارة بسيطة للوقت والحضور للفرق. يمكن للموظفين تسجيل الدخول (أو كما نقول، الدخول والخروج) من متصفح الويب أو الهاتف المحمول أو ساعة زمنية مخصصة باستخدام جهاز iPad أو Android اللوحي. يوجد أيضًا روبوت ذكي متوفر في Slack وMicrosoft Teams. يتم تسجيل ساعات العمل بدقة بما في ذلك الأنشطة والملاحظات والصور (...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
Harvest
getharvest.com
يسهّل Harvest تتبع الوقت والحصول على رؤى من المشاريع السابقة والحصول على أموال مقابل عملك. تسمح التطبيقات المخصصة وعمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Asana وSlack لـ Harvest بالتوافق مع سير عمل فريقك. مجموعة واسعة من التقارير المرئية تحافظ على سير المشاريع بسلاسة ودعم فريقك. حوّل الوقت والنفقات ا...
Insightful
insightful.io
Insightful هو برنامج لتحليلات القوى العاملة والإنتاجية يساعدك على العمل بطريقة أكثر استنارة باستخدام رؤى البيانات القابلة للتنفيذ. افهم كيف يعمل فريقك بشكل أفضل وحفز الإنتاجية من خلال مراقبة إنتاجية الموظفين وتتبع الوقت التلقائي وإدارة الفريق عن بعد والمزيد. تتيح لك الرؤى التي يوفرها Insightful إمكا...
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين ج...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحك...
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Planday
planday.com
Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل م...
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Everhour
everhour.com
Everhour هي إحدى أدوات تتبع الوقت الرائدة للفرق. تعرف على من يتتبع الوقت، ومن الذي يعمل فوق طاقته، ومن يمكنه التعامل مع المزيد. تتبع جميع ميزانيات مشروعك، وجدول تنبيهات الحد الأدنى، واستخدم التخطيط المستقبلي للموارد. أنشئ أي نوع من التقارير وأرسل فواتير ذات مظهر احترافي. يتكامل Everhour أصلاً مع تطب...
My Hours
myhours.com
تنظيم المشاريع وتتبع الوقت والإبلاغ عن عملك. تنسيق المشاريع والمهام. تتبع ساعات عملك وأنشئ تقارير رائعة المظهر للعملاء. الكل في واحد برنامج تتبع الوقت الحر.
todo.vu
todo.vu
يجمع todo.vu بين إدارة المهام والمشروعات وتتبع الوقت وإعداد الفواتير لتوفير أداة إنتاجية متعددة الإمكانات وشاملة للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق. أصبحت إدارة أي عدد من المهام المتعلقة بالعميل أو المهام الداخلية أمرًا بسيطًا. التقط المهام بسرعة، وقم بتنظيم عبء العمل الخاص بك بصريًا، وقم بالتفو...
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو برنامج لإدارة العمل لفرق صغيرة يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصًا. إنه مثالي للوكالات الرقمية والإبداعية والتسويقية والشركات الاستشارية وشركات البرمجيات والهندسة وشركات الهندسة المعمارية. فهو يسمح لك بإدارة مشاريع العميل ومهام العمل، وتتبع وقت العمل، وفواتير العملاء من مكان واحد، أينما كنت. الترك...
ClockShark
clockshark.com
إنجاز المهام بشكل أسرع. يتطلب تشغيل خدمة ميدانية أو أعمال بناء التنسيق وفريقًا رائعًا. باستخدام مجموعة أدوات ClockShark الشاملة، يمكنك الحصول على تطبيق الجدول الزمني رقم 1 في الصناعة، بالإضافة إلى كل ما تحتاجه لإنهاء المهام بسرعة ودقة مع الحصول على أموال بشكل أسرع.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...