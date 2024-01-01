ABC27 News

ABC27 News

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الموقع الإلكتروني: abc27.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ABC27 News على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم ABC27 News الأخبار المحلية والطقس لوسط بنسلفانيا، بالإضافة إلى أخبار الولاية والرياضة والمستهلكين والصحة.

الموقع الإلكتروني: abc27.com

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