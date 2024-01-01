قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تقدم ABC27 News الأخبار المحلية والطقس لوسط بنسلفانيا، بالإضافة إلى أخبار الولاية والرياضة والمستهلكين والصحة.

الموقع الإلكتروني: abc27.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ABC27 News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.