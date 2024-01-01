يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ABC Nyheter على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يتم تحديث ABC News دائمًا بأحدث الأخبار والمحتوى الاستهلاكي الجيد في مناطق محددة.

الموقع الإلكتروني: abcnyheter.no

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ABC Nyheter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.