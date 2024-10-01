بدائل - Abacum

Bridgit

gobridgit.com

بريدجيت هي القوة الرائدة في برامج إدارة القوى العاملة في مجال البناء. يعتبر حلنا الرائد، Bridgit Bench، بمثابة منصة رائدة لتخطيط القوى العاملة اليوم، حيث عقد شراكة مع أكثر من ثلث أكبر 400 شركة إنشاءات في أمريكا الشمالية. نحن نؤمن بأن نجاح أي مشروع يعتمد، وسيظل دائمًا، على الأشخاص المسؤولين عن تسليم ...