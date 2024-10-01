بدائل - Abacum
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
Bridgit
gobridgit.com
بريدجيت هي القوة الرائدة في برامج إدارة القوى العاملة في مجال البناء. يعتبر حلنا الرائد، Bridgit Bench، بمثابة منصة رائدة لتخطيط القوى العاملة اليوم، حيث عقد شراكة مع أكثر من ثلث أكبر 400 شركة إنشاءات في أمريكا الشمالية. نحن نؤمن بأن نجاح أي مشروع يعتمد، وسيظل دائمًا، على الأشخاص المسؤولين عن تسليم ...
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana عبارة عن منصة إستراتيجية لإدارة عدد الموظفين تساعد الشركات النامية على تتبع إنفاق عدد الموظفين والتعاون في خطط التوظيف والتنبؤ بحرق الموظفين في الوقت الفعلي. تقوم معظم الشركات النامية اليوم بتخطيط وإدارة عدد الموظفين في جداول بيانات منفصلة. تعتمد العملية على ساعات من الاجتماعات ورسائل البر...
Papervee HR
papervee.com
Papervee هو أحد حلول الموارد البشرية المستندة إلى السحابة والذي يساعد على تبسيط المهام مثل تتبع الوقت وإدارة الإجازات وتنظيم المستندات. يعمل الحل على مركزية سير عمل الموارد البشرية مثل الجدولة والعمل عن بعد وتتبع العمل الإضافي والمزيد. كما أنه يقوم بأتمتة إنشاء عقود العمل والتوظيف وتتبع وقت المشروع.
headcount365
headcount365.com
يحل Headcount365 محل عمليات التوظيف القائمة على جداول البيانات، مما يلغي العمل والاجتماعات اللازمة للحفاظ على خطة دقيقة لعدد الموظفين. يمتلك قادة التوظيف أدوات لضمان إجراء التعيينات في الوقت المحدد، بينما يمكن للتمويل والموارد البشرية تقليل أو إلغاء العمالة اللازمة للحفاظ على تتبع عدد الموظفين والإن...
Agentnoon
agentnoon.com
تصميم المؤسسة ومنصة تخطيط القوى العاملة لدفع الأداء التنظيمي. تمكين اتخاذ القرار الاستراتيجي باستخدام تصميم مؤسسي سريع وسهل وتفاعلي وتخطيط القوى العاملة وأداة تحليلات الأشخاص الديناميكية.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ هو برنامج لإدارة عدد الموظفين وتخطيط التعويضات. يمثل الموظفون ما يزيد عن 70% من إجمالي النفقات التشغيلية ومع ذلك لا تزال تتم إدارتهم في الأوراق والبريد الإلكتروني. نحن ندير جميع إنفاق الأشخاص في منصة واحدة، مدمجة في حزمة الشؤون المالية والموارد البشرية الخاصة بك. تشمل قدرات المنتج ما يلي: ...
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل...
Pigment
pigment.com
ما هو الصباغ؟ Pigment عبارة عن منصة لتخطيط الأعمال. من خلال الجمع بين الأشخاص والبيانات والعمليات في منصة متكاملة وبديهية وقابلة للتكيف، يمكن للفرق بناء خطط عمل استراتيجية وتشغيلية موثوقة بسرعة لدفع النمو والتفاعل مع التغيير وتأمين أعمالهم للمستقبل. الشركات الرائدة في الصناعة مثل Klarna وFigma وAirt...