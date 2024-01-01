بدائل - 8base
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Firebase
firebase.google.com
Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.
DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...
Retool
retool.com
Retool هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. قم بسحب وإسقاط العناصر الأساسية لدينا وربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة على الفور. يتصل بـ Postgres وREST APIs وGraphQL وFirebase وGoogle Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين، للمطورين. موثوق به من قبل الشر...
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...
Vercel
vercel.com
انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.
Heroku
heroku.com
Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغ...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Gitpod
gitpod.io
يعمل Gitpod على تبسيط سير عمل المطورين من خلال توفير بيئات تطوير تعاونية مُعدة مسبقًا في متصفحك - مدعومة بـ VS Code.
Draftbit
draftbit.com
يمكنك إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتخصيصها وتشغيلها، كل ذلك من متصفحك. تم تضمين كود المصدر.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Glitch
glitch.com
أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!
Quickbase
quickbase.com
أطلق العنان لإبداع فرقك لتحسين أي عملية بسرعة. تعرف على سبب ثقة الآلاف من أفضل الشركات في العالم بـ Quickbase لربط بياناتهم وعملياتهم وأفرادهم. جربها مجانا!
Kissflow
kissflow.com
الأشخاص الأقرب إلى المشكلة يعرفون كيفية حلها بشكل أفضل. لذلك قمنا بتمكين قادة الأعمال من خلال Kissflow - منصة العمل الرقمية رقم 1، التي يستخدمها أكثر من 10000 عميل في 160 دولة. اجعل رحلة التحول الرقمي الخاصة بك ذكية وبسيطة!
BuildFire
buildfire.com
أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Render
render.com
Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
اكتشف آفاقًا جديدة باستخدام أبسط منصة بدون خادم. Catalyst عبارة عن نظام أساسي بدون خادم قابل للتطوير بشكل كبير ويتيح للمطورين إنشاء حلول عالمية المستوى ونشرها دون إدارة الخوادم.
IBM Cloud
ibm.com
الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.
Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة.
Mendix
mendix.com
Mendix هي أسرع وأسهل منصة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدمها الشركات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب على نطاق واسع. قم بالزيارة لمعرفة المزيد وتجربة المنصة مجانًا!
Kinsta
kinsta.com
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyKinsta وقم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بك المستضافة في Kinsta.
Exotel
exotel.com
شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكث...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هي منصة خاصة مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، كشركة خدمات تركز على نشر وإدارة Ruby on Rails وPHP وNode.js.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر الشركات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات ...