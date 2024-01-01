8base

8base

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الموقع الإلكتروني: 8base.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 8base على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الوكالات الرقمية 8base لتسليم مشاريع العملاء بشكل أسرع مع زيادة هوامشها وتقليل اعتمادها على مواهب تطوير البرمجيات النادرة والمكلفة. 8base عبارة عن إطار عمل لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم وقابل للتكوين ويتم استضافته على AWS ويكشف عن أقوى لغة استعلام قائمة على GraphQL في العالم لواجهات برمجة التطبيقات؛ وعلى عكس المنصات الأخرى، تم بناء 8base من الألف إلى الياء لاستخدام المعايير والتقنيات المقبولة على نطاق واسع والتي تجذب المطورين الرئيسيين وتضمن إمكانية نقل الملكية الفكرية للمبدع إلى منصات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تقدم 8base ما يلي: 1) أدوات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الواجهات الخلفية للبرامج وواجهات برمجة التطبيقات؛ 2) البنية التحتية للحوسبة والتخزين بدون خادم لتشغيل التطبيقات المبنية باستخدام أدوات 8base؛ 3) أدوات تطوير الواجهة الأمامية المرئية؛ 4) خدمات التصميم والتطوير عبر شبكة شريكة لمساعدة العملاء في بناء التطبيقات باستخدام 8base. تم طرح 8base تجاريًا لأول مرة في عام 2019. واليوم، يعتمد آلاف العملاء، بما في ذلك العديد من شركات SaaS متعددة المستأجرين والشركات الناشئة في السوق، ووكالات تطوير البرمجيات المخصصة والاستشارات، والمنظمات الأكبر مثل IBM Global Services/NATO وجامعة فلوريدا الدولية، على 8base.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: 8base.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 8base. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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