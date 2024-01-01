بدائل - 7taps
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...
Blinkist
blinkist.com
تعمل Blinkist على تمكين المهنيين المشغولين بأفكار قوية، حتى يتمكنوا من توسيع وجهات نظرهم، ويكونوا أكثر إبداعًا، ويتخذوا قرارات أفضل وينموون ويزدهرون في نهاية المطاف في جميع مجالات الحياة. نقوم باستخلاص الأفكار الرئيسية من أكثر من 5500 كتاب واقعي وبودكاست من 27 فئة بتنسيق جذاب يمكنك قراءته أو الاستما...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
D2L Brightspace
d2l.com
إضفاء الطابع الشخصي على التعلم، وزيادة المشاركة، ومساعدة المتعلمين على تحقيق أكثر مما كانوا يتصورون أنه ممكن. تقدم D2L حلولاً تعليمية مرنة وقوية لكل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وعالم العمل.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Kahoot! Create
kahoot.com
قم بإنشاء kahoots الخاصة بك وتعلم شيئًا جديدًا! كاهوت! يجلب سحر التعلم للطلاب والمعلمين والأبطال الخارقين في المكاتب ومحبي التوافه والمتعلمين مدى الحياة. كاهوت! عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الألعاب توفر المشاركة والمتعة لأكثر من مليار لاعب كل عام في المدرسة والعمل والمنزل. قم بالتسجيل مجانا!
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات ال...
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat الآلاف من مدرسي الكليات والجامعات في إنشاء الدورة التدريبية المثالية الخاصة بهم - والتي تشرك الطلاب وتبني الفهم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn عبارة عن منصة لإدارة المعرفة والتعلم قائمة على السحابة للشركات. باستخدام Zoho Learn، يمكنك مركزة معلومات شركتك وإنشاء دورات تفاعلية والحصول على تقارير تفصيلية حول التقدم الذي يحرزه المتعلمون. بفضل الميزات القوية لإنشاء المحتوى بسهولة والتأليف التعاوني، ومنشئ الدورة التدريبية سهل الاستخدام...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُ...
KodeKloud
kodekloud.com
كن خبيرًا في مجال التطوير من خلال منصة التعلم عن طريق العمل الخاصة بنا. تؤمن KodeKloud بنهج التدريس القائم على التعلم بالممارسة. نحن نؤمن بأن نهج التدريس هذا يسمح لطلابنا بالوصول إلى أعلى إمكاناتهم، مما سيساعدك على بناء مهنة ناجحة في DevOps.
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة التعلم (LMS) للتعلم التعاوني. نحن نمكن الشركات من تحسين مهاراتها من الداخل من خلال تحويل خبرائها إلى أبطال لتنمية الموظفين والعملاء والشركاء.
LearnWorlds
learnworlds.com
إنشاء وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت من موقع الويب الخاص بك. أفضل منصة للدورات التدريبية عبر الإنترنت لإنشاء دوراتك عبر الإنترنت وبيعها والترويج لها. ابدأ في تحقيق الدخل من مهاراتك وخبراتك وجمهورك.
Sana AI
sana.ai
سنا عبارة عن منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المؤسسات من الوصول إلى المعرفة ومشاركتها وأتمتة المهام الإدارية والأداء بشكل أسرع من أي وقت مضى. توفر المنصة أدوات ووظائف مثل إنشاء تجارب تعليمية حية وذاتية، وتبسيط التعلم المباشر، وإدارة الفوضى من خلال الأتمتة التلقائية الذكية، وتوضيح التأثير...
LearnDash
learndash.com
أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
getAbstract
getabstract.com
أعرف أفضل. افعل ما هو أفضل. ماذا يمكنك أن تتعلم في 15 دقيقة؟ من خلال توفير الوصول السهل إلى المعرفة المتخصصة الملخصة، تساعد getAbstract المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم على استخدام المعرفة بكفاءة.