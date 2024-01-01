3Dolphins

3Dolphins

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: 3dolphins.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 3Dolphins على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: 3dolphins.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 3Dolphins. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

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Intercom

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Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

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Tidio

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