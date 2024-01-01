بدائل - 3DLOOK

Esenca

esenca.ai

Esenca هو حل لقياس الجسم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم أحدث التقنيات لتزويد عملائك بتوصيات فورية بشأن الحجم، وتزويدك برؤى حول احتياجاتهم. يمكن دمج Esenca بسلاسة في أي موقع ويب، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على الحصول على أكثر من 100 قياس للجسم وتوصيات الحجم في أ...