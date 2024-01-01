بدائل - 3DLOOK

Esenca

Esenca

esenca.ai

Esenca هو حل لقياس الجسم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم أحدث التقنيات لتزويد عملائك بتوصيات فورية بشأن الحجم، وتزويدك برؤى حول احتياجاتهم. يمكن دمج Esenca بسلاسة في أي موقع ويب، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على الحصول على أكثر من 100 قياس للجسم وتوصيات الحجم في أ...

Aistetic

Aistetic

aistetic.com

يمكنك زيادة المبيعات وتقليل العوائد من خلال توصيات الحجم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Aistetic. تقنية قياس وقياس حجم الجسم ثلاثية الأبعاد من Aistetic: تقلل من العوائد - مع قياسات دقيقة وتوصيات بالحجم من أجل ملابس مناسبة بشكل أفضل وعملاء أكثر سعادة. يزيد من المبيعات والتحويل والولاء - يلزم إجراء مسح...

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