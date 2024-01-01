36kr

36kr

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الموقع الإلكتروني: 36kr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 36kr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

36kr هي علامة تجارية بارزة ومنصة رائدة مخصصة لخدمة المشاركين في الاقتصاد الجديد في الصين

الموقع الإلكتروني: 36kr.com

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