بدائل - 360Learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom هي خدمة ويب مجانية تم تطويرها بواسطة Google للمدارس وتهدف إلى تبسيط إنشاء الواجبات وتوزيعها وتقييمها. الغرض الأساسي من Google Classroom هو تبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلمين والطلاب. يقدر أن ما بين 40 إلى 100 مليون مستخدم يستخدمون Google Classroom. يدمج Google Classroom المست...

edX

edX

edx.org

يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى ...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...

Genially

Genially

genial.ly

Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات ال...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat الآلاف من مدرسي الكليات والجامعات في إنشاء الدورة التدريبية المثالية الخاصة بهم - والتي تشرك الطلاب وتبني الفهم داخل الفصل الدراسي وخارجه.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...

Visme

Visme

visme.co

Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie هي منصة التعلم الرقمي المفضلة للمعلمين والتي تعمل على تمكين المعلمين من تقديم تعليقات وتقييمات مخصصة بسرعة وسهولة للطلاب بمختلف قدراتهم التعليمية على أي جهاز. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يتيح لك Showbie إنشاء فصل دراسي تعاوني وتفاعلي بحيث يمكن أن يحدث التعلم في أي بيئة - في الفصل الدراسي، ...

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning عبارة عن منصة تعليمية عبر الإنترنت مصممة للتدريس. نحن دول الشمال في الروح والتصميم. ينصب تركيزنا على تقديم نظام إدارة التعلم (LMS) البديهي، وتمكين المعلمين والطلاب. منصتنا تساعدك على التخطيط للتعلم الناجح. من السهل إنشاء دروس وموارد تجذب الطلاب وتبسيط مهام التدريس الشائعة - مما يتيح مزيد...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُ...

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

إنشاء وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت من موقع الويب الخاص بك. أفضل منصة للدورات التدريبية عبر الإنترنت لإنشاء دوراتك عبر الإنترنت وبيعها والترويج لها. ابدأ في تحقيق الدخل من مهاراتك وخبراتك وجمهورك.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.

edunation

edunation

edu-nation.net

أفضل منصة تعليمية لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. يجمع Edunation جميع احتياجاتك التعليمية في منصة واحدة متقدمة مما يوفر للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الأدوات المناسبة لتجربة تعليمية أبسط وأكثر اتصالاً.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 عبارة عن مجموعة برامج إدارة تعليمية شاملة، مصممة لتبسيط وتحسين الإدارة والتعلم للمدارس والجامعات والأكاديميات. لقد حازت منصتنا على ثقة أكثر من 6500 عميل في 130 دولة، وقد تم إنشاؤها بالتعاون مع مدخلات لا تقدر بثمن من مستخدمينا المخلصين، الذين ساعدوا في تشكيل شركتنا إلى ما هي عليه اليوم. يمك...

Degreed

Degreed

degreed.com

هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

منصة المبدعين رقم 1 للتعلم في مكان العمل. قامت أكثر من 118000 مؤسسة، بما في ذلك جميع المؤسسات المائة المدرجة في قائمة Fortune 100، بإنشاء ملايين الدورات التدريبية باستخدام أدوات الإنشاء الخاصة بنا.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.

WISE

WISE

wise.live

Wise عبارة عن منصة مصممة للتدريس والدروس الخصوصية عبر الإنترنت. أتمتة الجدولة والتذكيرات والفواتير. مع جدولة تقويم المزامنة ثنائية الاتجاه توفر مرونة أكبر للطلاب والمعلمين. تبسيط إدارة المعلم وإبقاء أولياء الأمور على اطلاع بتقارير الطلاب. قم بضبط العمليات التجارية الخاصة بالدروس الخصوصية على الطيار ...

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud هي شركة البرمجيات السحابية الرائدة عالميًا التي تعمل على تعزيز الصالح الاجتماعي. نحن نخدم مجتمع الصالح الاجتماعي بأكمله - المنظمات غير الربحية والمؤسسات والشركات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية ووكلاء التغيير الفرديين.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

NEO LMS هي عبارة عن منصة تعليمية ذكية حائزة على جوائز (ILP) تستخدمها المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم. NEO LMS هو حل متكامل يتضمن جميع الأدوات الأساسية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لدعم التدريس والتعلم الفعال.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

يوفر WizIQ LMS حلاً كاملاً للمدرسين والمعاهد والمنظمات لتقديم دروس مباشرة عبر الإنترنت وإطلاق دورات تدريبية ذاتية. WizIQ سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويمنح المتعلمين حرية الوصول إلى الدورات التدريبية من أي مكان ومن أي جهاز. باستخدام WizIQ، يمكن للشركات إطلاق بوابة التعلم/التدريب الخاصة بها ذات العلا...

Hāpara

Hāpara

hapara.com

برنامج إدارة الفصول الدراسية لمدارس K-12 في نيويورك. وجهًا لوجه أو عن بعد، تعمل لعبة هابارا على تعزيز التعلم الرائع. الطريقة الأكثر فعالية وكفاءة لتنظيم سير عمل التدريس والتعلم في Google Workspace بسلاسة.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

قم بتسريع تطوير التعلم الإلكتروني الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. Mindsmith هي أداة لتأليف الدورة التدريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل (وبسرعة كبيرة) إنشاء المحتوى التعليمي ومشاركته.

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