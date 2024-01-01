بدائل - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom هي خدمة ويب مجانية تم تطويرها بواسطة Google للمدارس وتهدف إلى تبسيط إنشاء الواجبات وتوزيعها وتقييمها. الغرض الأساسي من Google Classroom هو تبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلمين والطلاب. يقدر أن ما بين 40 إلى 100 مليون مستخدم يستخدمون Google Classroom. يدمج Google Classroom المست...
edX
edx.org
يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.
LinkedIn Learning
linkedin.com
تساعد LinkedIn Learning، المنصة الرائدة للتعلم عبر الإنترنت، المؤسسات على زيادة مشاركة المتعلمين وتطوير المهارات التي يحتاجونها اليوم وغدًا. مع أكثر من 16000 دورة تدريبية يتم تدريسها من قبل خبراء حقيقيين من Lynda.com - وأكثر من 50 دورة جديدة تضاف كل أسبوع - تكون المكتبة محدثة دائمًا بالمحتوى التجاري...
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد Udemy Business الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في مكان العمل سريع التغير اليوم من خلال تقديم محتوى تعليمي جديد حسب الطلب من خلال سوق محتوى قوي. مهمتنا هي مساعدة الموظفين على القيام بكل ما يأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك المشروع التالي الذي يجب التعامل معه، أو المهارات التي يجب تعلمها، أو ال...
D2L Brightspace
d2l.com
تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى ...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات ال...
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat الآلاف من مدرسي الكليات والجامعات في إنشاء الدورة التدريبية المثالية الخاصة بهم - والتي تشرك الطلاب وتبني الفهم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Showbie
showbie.com
Showbie هي منصة التعلم الرقمي المفضلة للمعلمين والتي تعمل على تمكين المعلمين من تقديم تعليقات وتقييمات مخصصة بسرعة وسهولة للطلاب بمختلف قدراتهم التعليمية على أي جهاز. في منصة واحدة سهلة الاستخدام، يتيح لك Showbie إنشاء فصل دراسي تعاوني وتفاعلي بحيث يمكن أن يحدث التعلم في أي بيئة - في الفصل الدراسي، ...
its learning
itslearning.com
itslearning عبارة عن منصة تعليمية عبر الإنترنت مصممة للتدريس. نحن دول الشمال في الروح والتصميم. ينصب تركيزنا على تقديم نظام إدارة التعلم (LMS) البديهي، وتمكين المعلمين والطلاب. منصتنا تساعدك على التخطيط للتعلم الناجح. من السهل إنشاء دروس وموارد تجذب الطلاب وتبسيط مهام التدريس الشائعة - مما يتيح مزيد...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة والمتعددة الوسائط التي ت...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
قم بتحويل أي موضوع إلى دورة تدريبية مذهلة عبر الإنترنت باستخدام LearningStudioAI. أداة التأليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل إنشاء الدورة التدريبية أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إنشاء محتوى جذاب. استمتع بالتوسع السلس عبر جميع الأجهزة، مع ميزات ذات طابع سحري تُ...
LearnWorlds
learnworlds.com
إنشاء وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت من موقع الويب الخاص بك. أفضل منصة للدورات التدريبية عبر الإنترنت لإنشاء دوراتك عبر الإنترنت وبيعها والترويج لها. ابدأ في تحقيق الدخل من مهاراتك وخبراتك وجمهورك.
LearnDash
learndash.com
أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.
edunation
edu-nation.net
أفضل منصة تعليمية لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. يجمع Edunation جميع احتياجاتك التعليمية في منصة واحدة متقدمة مما يوفر للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الأدوات المناسبة لتجربة تعليمية أبسط وأكثر اتصالاً.
Classe365
classe365.com
Classe365 عبارة عن مجموعة برامج إدارة تعليمية شاملة، مصممة لتبسيط وتحسين الإدارة والتعلم للمدارس والجامعات والأكاديميات. لقد حازت منصتنا على ثقة أكثر من 6500 عميل في 130 دولة، وقد تم إنشاؤها بالتعاون مع مدخلات لا تقدر بثمن من مستخدمينا المخلصين، الذين ساعدوا في تشكيل شركتنا إلى ما هي عليه اليوم. يمك...
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Articulate 360
articulate.com
منصة المبدعين رقم 1 للتعلم في مكان العمل. قامت أكثر من 118000 مؤسسة، بما في ذلك جميع المؤسسات المائة المدرجة في قائمة Fortune 100، بإنشاء ملايين الدورات التدريبية باستخدام أدوات الإنشاء الخاصة بنا.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
WISE
wise.live
Wise عبارة عن منصة مصممة للتدريس والدروس الخصوصية عبر الإنترنت. أتمتة الجدولة والتذكيرات والفواتير. مع جدولة تقويم المزامنة ثنائية الاتجاه توفر مرونة أكبر للطلاب والمعلمين. تبسيط إدارة المعلم وإبقاء أولياء الأمور على اطلاع بتقارير الطلاب. قم بضبط العمليات التجارية الخاصة بالدروس الخصوصية على الطيار ...
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud هي شركة البرمجيات السحابية الرائدة عالميًا التي تعمل على تعزيز الصالح الاجتماعي. نحن نخدم مجتمع الصالح الاجتماعي بأكمله - المنظمات غير الربحية والمؤسسات والشركات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية ووكلاء التغيير الفرديين.
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS هي عبارة عن منصة تعليمية ذكية حائزة على جوائز (ILP) تستخدمها المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم. NEO LMS هو حل متكامل يتضمن جميع الأدوات الأساسية التي تحتاجها المؤسسات التعليمية لدعم التدريس والتعلم الفعال.
WizIQ
wiziq.com
يوفر WizIQ LMS حلاً كاملاً للمدرسين والمعاهد والمنظمات لتقديم دروس مباشرة عبر الإنترنت وإطلاق دورات تدريبية ذاتية. WizIQ سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويمنح المتعلمين حرية الوصول إلى الدورات التدريبية من أي مكان ومن أي جهاز. باستخدام WizIQ، يمكن للشركات إطلاق بوابة التعلم/التدريب الخاصة بها ذات العلا...
Hāpara
hapara.com
برنامج إدارة الفصول الدراسية لمدارس K-12 في نيويورك. وجهًا لوجه أو عن بعد، تعمل لعبة هابارا على تعزيز التعلم الرائع. الطريقة الأكثر فعالية وكفاءة لتنظيم سير عمل التدريس والتعلم في Google Workspace بسلاسة.
MindSmith
mindsmith.ai
قم بتسريع تطوير التعلم الإلكتروني الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. Mindsmith هي أداة لتأليف الدورة التدريبية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل (وبسرعة كبيرة) إنشاء المحتوى التعليمي ومشاركته.