بدائل - 21YunBox
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Bubble
bubble.io
Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...
Vercel
vercel.com
انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon عبارة عن منصة WebOps حيث تقوم الفرق ببناء مواقع الويب الخاصة بهم واستضافتها وإدارتها. تقدم Pantheon كل ما تحتاجه أعمالك من أجل السرعة الرقمية وخفة الحركة.
Sanity.io
sanity.io
Sanity هي منصة المحتوى الموحدة التي تتيح لفريقك العمل معًا في الوقت الفعلي لبناء تجارب رقمية جذابة عبر القنوات.
BlackMesh
qodeinteractive.com
أنشئ موقعًا مثاليًا باستخدام سمات WordPress المميزة التي صممتها Qode Interactive. اكتشف تصميمات مذهلة مع مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Storyblok
storyblok.com
Storyblok هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس والذي يمكّن أكثر من 100.000 مطور وفريق محتوى من إنشاء تجارب محتوى أفضل عبر أي قناة رقمية.
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
GridPane
gridpane.com
المنصة رقم 1 لإنشاء خدمة خطة استضافة ورعاية WordPress ذات المستوى العالمي. ابدأ مجانًا! نحن نساعد وكالات ومطوري WordPress الجادين على التغلب على مشكلات الاستضافة الخاصة بهم، مرة واحدة وإلى الأبد.
Agility CMS
agilitycms.com
المحتوى الذي يتصل أطلق العنان لصوت المحتوى الخاص بك باستخدام نظام إدارة المحتوى بدون رأس + وخدمة القفازات البيضاء.
20i
20i.com
انشر جميع مواقعك/تطبيقاتك عبر استضافة الموزعين فائقة السرعة وعالية الأداء واستضافة WordPress والاستضافة السحابية المُدارة. دعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Ycode
ycode.com
منصة التطوير البصري للمصممين والوكالات. تحويل الأفكار إلى مواقع ويب ديناميكية تعتمد على قواعد البيانات. يمكنك إنشاء مشاريع ويب جميلة وسريعة الاستجابة وتصميمها بشكل مرئي دون المساس برؤيتك.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh عبارة عن منصة ويب شاملة للفرق الرشيقة. قم ببناء أسطول مواقع الويب الخاصة بك وتطويره وتوسيع نطاقه - دون أي استثمار في إدارة البنية التحتية. احصل على الاستضافة وCI/CD والتحديثات التلقائية والدعم العالمي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأكثر بكثير.
Edgio
edg.io
البنية التحتية للمواقع الديناميكية دون الثانية. قم بتطوير الواجهة الأمامية الخاصة بك ونشرها ومعاينتها وتجربتها ومراقبتها وتشغيلها - النشر مجانًا في دقيقة واحدة. الطبقة0 سابقًا
LoadFocus
loadfocus.com
أداة اختبار سحابية الكل في واحد لاختبار التحميل ومواقع اختبار الأداء وواجهات برمجة التطبيقات. قد يكون اختبار موقع الويب أو التطبيق الخاص بك أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً ولا يوفر الرؤى اللازمة لفرق المنتج والتطوير والمطورين. استخدم LoadFocus كبنية أساسية جديدة للاختبار السحابي المستقل أو للدمج في...
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Clou...
Jahia
jahia.com
Jahia هي شركة رائدة في مجال إدارة المحتوى (CMS) وDXP (DXP) تساعد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على إنشاء مواقع وبوابات إلكترونية حديثة. تزدهر جاهيا في سياقات متعددة المواقع ومتعددة اللغات. يجب أن تكون إدارة المحتوى أكثر بساطة ويجب أن تساعد بيانات العملاء في إنشاء تخصيص قوي واختبار AB. تتلاءم Jahia ب...
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويا...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) تساعد الوكالات الرقمية على بناء وإدارة تجارب المستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء.
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent عبارة عن نظام إدارة محتوى بدون رأس يوفر أدوات إدارة محتوى سهلة الاستخدام للمسوقين مع تحرير المطورين للتركيز على بناء تجارب عبر الإنترنت.