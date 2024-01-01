بدائل - 1-800Accountant
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Osome
osome.com
نحن نحررك من المحاسبة اليدوية وفك تشابكات التجارة الإلكترونية وتأسيس الشركات. اسمح لخبرائنا بالاعتناء بالفواتير والتقارير والضرائب أثناء تنمية أعمالك
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Bench Accounting
bench.co
Bench هي أكبر خدمة مسك الدفاتر الاحترافية في أمريكا للشركات الصغيرة. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم وسنقوم بمسك الدفاتر الخاصة بك لمدة شهر واحد.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Zeni
zeni.ai
فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Ceterus
ceterus.com
لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة ...
Profit Matters
profitmatters.co
تضمن خدمة Profit Matters Bookkeeping دقة بياناتك المالية كل شهر. نحن نحب رواد الأعمال ونتفهم آلامهم. تؤدي البيانات المالية الدقيقة إلى قرارات أفضل وبالتالي أرباح أفضل.
Digits
digits.com
الأرقام هي المحاسبة، إعادة تصورها. صور كتبًا نظيفة، ورؤى قوية، وتقارير بديهية، يتم تسليمها جميعها مباشرة مع انتهاء الشهر (وليس متأخرًا 2-3 أسابيع!) بنصف تكلفة أي شركة تقليدية. قامت Digits ببناء أول منصة محاسبة حديثة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مصممة من الألف إلى الياء لأتمتة مسك الدفاتر والمحاسبة للشر...
CoCountant
cocountant.com
تقدم CoCountant حلولاً شاملة ومُدارة بالكامل لمسك الدفاتر والمحاسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. من خلال خطط الأسعار الثابتة لدينا، أنت تعرف بالضبط ما تدفعه، مما يمنحك قيمة رائعة دون أي مفاجآت. إن استخدامنا لأحدث التقنيات وفريق من الخبراء المعتمدين يعني أن مسك الدفاتر لدينا ...
BlueMeg
bluemeg.com
مع BlueMeg، لا يجب أن تكون حوكمة الشركات أمرًا صعبًا. وحدة تحكم BlueMeg هي نظام التشغيل العالمي لبيانات الشركة. امنح عملائك وموظفيك منصة آمنة قائمة على السحابة للتخلص من مهمة الأعمال الورقية المملة والمستهلكة للوقت ورقمنة حوكمة شركتك وإدارة الشركات التابعة. نظامنا الأساسي متصل بشركاء موثوقين، مثل AC...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
Xendoo
xendoo.com
يوفر Xendoo خدمة كاملة لمسك الدفاتر والحلول الضريبية لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى راحة البال المالية. يقوم فريق الخبراء المتخصص لدينا من المحاسبين والمحاسبين القانونيين بمراجعة نفقات عملك من خلال عدسة توفير الضرائب. تبدأ حزم الاشتراك الشهري بسعر 395 دولارًا شهريًا فقط لمسك الدفاتر الأساسي. بالإض...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) هي شركة محاسبة متخصصة في التكنولوجيا المالية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة - بدءًا من أتمتة المحاسبة وحتى تحسين الضرائب، وحتى دفع الفواتير وإدارة الإنفاق - لتسهيل الامتثال للشركات الصغيرة. تأسست في عام 2019، ومهمتنا هي مساعدة رواد الأعمال على النجاح. كانت شركة Co...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية وا...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...